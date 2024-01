Unbekannter stiehlt E-Scooter in Gersthofen

Aus einem Mehrfamilienhaus in Gersthofen ist am Freitag ein E-Scooter gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein E-Scooter ist am Freitag aus einem Mehrfamilienhaus in Gersthofen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21 Uhr in der Gersthofer Flurstraße. Der E-Scooter stand vor der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses ist laut Polizei etwa 440 Euro wert. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)