Unbekannter stiehlt ein Mofa in Gersthofen: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter stiehlt in Gersthofen am Mittwochmorgen ein Mofa. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen zwischen 5.30 und 8.45 Uhr in Gersthofen ein Mofa gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war das schwarz-rote Fahrzeug in der Straße Mittleres Esch mit einem Lenkradschloss gesichert. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

