Aus einem Auto, das in der Langemarckstraße in Gersthofen stand, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Geldbeutel gestohlen. Der Diebstahlwert beträgt laut Polizei etwa 80 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei, wie der Täter oder die Täterin in das Fahrzeug gelang. (diba)

