Unbekannter stiehlt Handtasche aus Auto in Gersthofen

Um an eine Handtasche zu gelangen, schlägt ein Unbekannter die Scheibe eines parkenden Autos ein.

In Gersthofen schlug am Donnerstag ein Unbekannter die Scheibe eines Autos ein und stahl eine Handtasche heraus, welche auf dem Beifahrersitz lag. Der blaue Golf der Geschädigten war zwischen 8.40 Uhr und 13.30 Uhr in der Johann-Strauß-Straße, im Bereich der 20-iger Hausnummern geparkt. In diesem Zeitraum schlug der Täter das Fenster der Beifahrertür ein, um an die Tasche zu gelangen. Der Unbekannte erbeutete circa 15 Euro. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der 0821/323-1810. (AZ)