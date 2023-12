Unbekannter stiehlt in Gersthofen 370 Euro Bargeld aus einem Auto

In Gersthofen öffnet ein Unbekannter ein abgestelltes Auto und stiehlt Bargeld aus einem Geldbeutel. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch in Gersthofen Bargeld aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto in der Ostendstraße abgestellt. Der Unbekannte öffnete das Auto auf unbekannte Weise und stahl 370 Euro Bargeld aus einem Geldbeutel, der im Fach in der Fahrertür gelegen hatte.

Zusätzlich baute der Unbekannte die Verkleidung über dem Lenkrad ab, die er zurückließ. Wie groß der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 0821/323-1810 zu melden. (jly)

