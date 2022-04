Gersthofen

Unbekannter stiehlt in Gersthofen Abdeckungen von Autospiegeln

Als Ersatzteilspender hat ein Unbekannter zwei Firmenfahrzeuge in Gersthofen benutzt.

An zwei Firmenfahrzeugen in der Röntgenstraße in Gersthofen montiert ein Unbekannter die Abdeckungen der Außenspiegel ab und nimmt sie mit.