Unbekannter stiehlt mehrere Auffahrrampen in Gersthofen

Aus einem Laster in Gersthofen klaut ein Unbekannter mehrere Auffahrrampen. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Auffahrrampen sind aus einem Lastwagen in Gersthofen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stand der Sattelzug in der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag auf dem Gelände einer Firma in der Daimlerstraße. Die in dem Sattelzug verstauten Rampen sind etwa 1500 Euro wert, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)