Unbekannter stiehlt Moped in Gersthofen

Ein Dieb klaut ein Moped in Gersthofen. Kurz darauf taucht das Fahrzeug in Langweid wieder auf.

Eine Frau hat in Gersthofen den Diebstahl ihres Mopeds gemeldet. Die Polizei teilt mit, dass das Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag entwendet worden ist. Während die bestohlene Frau ihre Anzeige aufgab, wurde ihr dann mitgeteilt, dass ihr Moped in Langweid aufgefunden wurde. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl ein. (AZ)