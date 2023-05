Gersthofen

Unbekannter stiehlt Wurst aus Gersthofer Metzgerei

Aus einer Metzgerei in Gersthofen sei in der Nacht auf Freitag eingebrochen worden, berichtet die Polizei.

In eine Metzgerei in Gersthofen wird in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Offenbar war der Dieb hungrig, denn es fehlt Wurst im Wert von etwa 50 Euro.

Zu einem ungewöhnlichen Einbruch ist es in der Nacht auf Freitag in Gersthofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde in eine Metzgerei in der Augsburger Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter brach demnach die Eingangstüre auf. Er soll Wurst- und Fleischwaren im Wert von rund 50 Euro gestohlen haben. Die Kassen ging er laut Polizei nicht an. Zum Sachschaden können die Beamten noch keine Angaben machen. Die Gersthofer Polizei bittet nun Zeugen, die im Bereich der Hausnummer 10 in der Augsburger Straße verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

