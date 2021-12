Unbekannter tritt Gersthofen Außenspiegel ab

Ein in der Mozartstraße geparktes Auto wird am Montag von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter.

Den Außenspiegel an einem geparkten Auto hat ein Unbekannter am Montag in Gersthofen abgetreten. Der Wagen stand in der Mozartstraße.

Passiert ist die Tat laut Polizei zwischen 18 und 19 Uhr. Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der Unbekannte den rechten Außenspiegel offenbar mit dem Fuß abgetreten. Dem 38-jährigen Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.