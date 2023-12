Unbekannter tritt Wohnungstür in Gersthofen ein

Weil seine Wohnungstür offensteht, ruft ein Mann am vergangenen Freitag die Polizei. Die stellt Beschädigungen an der Türe fest.

Die Tür zu einer Wohnung in Gersthofen ist am vergangenen Freitag offenbar von einem Unbekannten eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, rief ein Bewohner die Polizei, als ihm mitgeteilt wurde, dass die Tür zu seiner Wohnung offensteht. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt in der Arbeit. Als die Polizei sich die Türe in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Hermann-Straße ansah, stellte sie fest, dass die Türe aufgebrochen wurde. Der Sachschaden ist bisher nicht bekannt. (kinp)