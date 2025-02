Unbekannter versucht in Geschäft in Gersthofen einzubrechen

Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in Gersthofen. Demnach versuchte ein Unbekannter, in der Nacht auf Montag in ein Geschäft an der Ludwig-Hermann-Straße im Bereich der vierziger Hausnummern einzubrechen. Der Anzeigenerstatterin fielen an der Eingangstür Hebelspuren auf. Diese hielt laut Polizei jedoch stand. Den Schaden an der Tür schätzen die Beamten auf etwa 400 Euro. (kinp)

