Unbekannter verursacht Schaden von 3000 Euro in Gersthofen

Eine böse Überraschung hat der Fahrer eines BMW am Mittwoch in Gersthofen erlebt. Wie die Polizei berichtet, stellte er seinen Wagen zwischen 11.20 und 11.50 Uhr in einer Parkbucht an der Bahnhofstraße im Bereich der Einmündung zur Mendelssohnstraße stadtauswärts ab. In dieser Zeit streifte ein Autofahrer mit seinem Wagen die Fahrerseite des geparkten Autos. Ohne sich um den Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

