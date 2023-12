Unbekannter wirft Fensterscheibe in Gersthofen ein

In der Nacht vor Heiligabend wird eine 41-Jährige in Gersthofen durch ein lautes Geräusch aufgeweckt. Ein Unbekannter hatte eine Fensterscheibe eingeworfen.

Durch ein lautes Geräusch in der Nacht vor Heiligabend wurde eine 41-Jährige in Gersthofen geweckt, berichtet die Polizei. Der Grund: Ein Unbekannter hatte eine Fensterscheibe einer Wohnung in der Bahnhofstraße eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 0.10 Uhr, berichten die Beamten. Die Hintergründe sind unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. (kinp)