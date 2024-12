Die Scheibe eines Geschäfts an der Bauernstraße in Gersthofen ist eingeworfen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach warf ein Unbekannter vermutlich in der Nacht auf Samstag zwei Steine gegen die Scheibe, sodass diese zu Bruch ging. Dem Pächter entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

