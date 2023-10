Unbekannter wirft Silvesterknaller auf Auto in Gersthofen

Auf der B17 in Gersthofen detoniert plötzlich ein Silvesterknaller vor einem fahrenden Auto. Nun ermittelt die Polizei.

Mit dem Schrecken davon gekommen ist laut Polizei eine Autofahrerin, die am Sonntag gegen 20 Uhr auf der B17 unterwegs war. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Gersthofen detonierte nämlich ein Silvesterknaller vor dem Fahrzeug der Frau. Das Auto wurde nicht beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Wer den Knaller auf die Straße geworfen hatte, ist unklar. Die Autobahnpolizei in Gersthofen ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910. (kinp)