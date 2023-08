Unbekannter zerkratzt Auto auf Parkplatz in Gersthofen

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung auf einem P&R-Parkplatz.

Böse Überraschung für einen Autobesitzer: Unbekannte haben seinen Wagen zerkratzt. Das Auto stand zwischen Freitag, den 11. August, und Mittwoch, 16. August, auf dem P&R-Parkplatz an der Westendstraße in Gersthofen. In diesem Zeitraum verkratzte der Täter das Auto auf der Fahrerseite. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (kar)