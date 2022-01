Unbekannter zerkratzt Auto in Gersthofen

Eine 31-Jährige stellt ihr Auto an der Ludwig-Thoma-Straße ab. Als sie nach etwas mehr als einer Stunde zurückkommt, ist der Kotflügel beschädigt.

Das Auto einer 31-Jährigen ist am Montag in Gersthofen zerkratzt worden. Die Frau hatte ihr Fahrzeug gegen 10.30 Uhr an der Ludwig-Thoma-Straße geparkt.

Als sie gegen 11.45 Uhr wieder zurückkam, stellte sie laut Polizei Kratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Der Täter verursachte den Schaden in Höhe von rund 500 Euro mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise erbittet die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)