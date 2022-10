Unbekannter zerkratzt Auto in Gersthofen

In Gersthofen zerkratzt ein Unbekannter das Auto eines 63-Jährigen. Der Täter hat innerhalb kurzer Zeit den Wagen beschädigt.

Ein 63-Jähriger besuchte am Mittwoch zwischen 12.20 und 13.45 Uhr ein Gersthofer Möbelhaus in der Otto-Hahn-Straße. Seinen roten Mazda stellte er dafür in einer Parkreihe nahe dem Eingang des Geschäfts ab. Während er im Geschäft war, schlug der Täter zu. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des Mazdas. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auch etwa 800 Euro. (mom)