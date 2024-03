Unbekannter zerkratzt Auto in Gersthofen

Ein in Gersthofer geparkter Ford ist laut Polizei von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Beamten suchen nach Hinweisen.

Wie die Polizei berichtet, ist ein in Gersthofen abgestelltes Auto von einem Unbekannten zerkratzt worden. Dem Bericht zufolge handelt es sich um einen grauen Ford, der in der vergangenen Woche in der Zellerstraße abgestellt war. In diesem Zeitraum wurde die Beifahrerseite des Wagens beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Sie bittet nun nach Hinweisen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)