Unbekannter zerkratzt Autos in Gersthofen

Zwei in der Messerschmittstraße in Gersthofen geparkte Autos seien von einem Unbekannten zerkratzt worden, teilt die Polizei mit. Um Hinweise wird gebeten.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf zerkratzte Autos in Gersthofen. Wie die Beamten mitteilen, wurden am Montag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr zwei Autos von einem Unbekannten beschädigt. Die Fahrzeuge standen in der Messerschmittstraße. Zerkratzt wurden die Autos im Bereich der Motorhaube sowie an der Windschutzscheibe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)