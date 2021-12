Unbekannter zerkratzt den Kofferraum eines Autos in Gersthofen

Ein 34-Jähriger stellt seinen Wagen auf einem Firmenparkplatz an der Robert-Bosch-Straße ab. Als er zurückkommt, bemerkt er den Schaden.

Erneut ist ein Auto von Unbekannten in Gersthofen zerkratzt worden. Der Wagen stand am Mittwoch ab 7.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Robert-Bosch-Straße.

Als der 34-jährige Besitzer gegen 11 Uhr wieder zum Fahrzeug kam, bemerkte er links am Kofferraum die Kratzer. Der Täter muss dafür laut Polizei einen spitzen Gegenstand verwendet haben. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (thia)