Unbekannter zerkratzt ein Auto in Gersthofen: 1500 Euro Schaden

In Gersthofen zerkratzt ein Unbekannter die Fahrerseite eines Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Gersthofen in der vergangenen Woche ein Auto zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Grundstück am Birkenweg. Dort zerkratzte er die Fahrerseite eines schwarzen Land Rovers.

Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei rund 1500 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1810 melden. (jly)

