Unbekannter zerkratzt geparkte Fahrzeuge in Gersthofen

Die Polizei registrierte zwei Fälle von Vandalismus in Gersthofen. Zwei Fahrzeuge wurden mutwillig beschädigt. Der Schaden geht in die Tausende.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde nach Angaben der Polizei ein Ford Transit, der vor dem Anwesen Emmeramstr. 1 in Gersthofen geparkt war, der rechte vordere Reifen zerstochen. Zudem sind seither an der rechten Fahrzeugseite zwei Kratzer von ca. einem Meter bzw. 1,5 Meter Länge zu sehen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Kreisförmige Kratzer auf der Seite

In der gleichen Nacht wurde auch ein Dacia Duster, der vor der Haydnstr. 58 in einer Parkbucht abgestellt war, beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte kreisförmige Kratzer an der rechten Fahrzeugseite, sowie einen Kratzer auf der Motorhaube. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch