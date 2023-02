Unbekannter zerkratzt in Gersthofen Auto in einer Tiefgarage

Zwischen Freitag und Samstag zerkratzt der Täter in Gersthofen ein Fahrzeug in einer Tiefgarage. Zudem entwendet er eines der Kennzeichen von dem Auto.

Ein Unbekannter hat-am Wochenende in einer Tiefgarage in Gersthofen sein Unwesen getrieben. Dabei richtete er laut Polizei einen Schaden von rund 1000 Euro an.

Passiert ist der Vorfall im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag. Der Unbekannte zerkratzte in der Tiefgarage zunächst ein Fahrzeug. Außerdem wurde eines der Kennzeichen an dem Auto entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)