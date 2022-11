Unbekannter zerkratzt in Gersthofen die Beifahrerseite eines Autos

Eine halbe Stunde steht ein Auto in Gersthofen im City-Center. In diesem Zeitraum wird die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die rechte Seite eines Autos hat ein Unbekannter in Gersthofen zerkratzt. Der Wagen stand am Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr in der Tiefgarage des City-Centers.

Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)