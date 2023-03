Gersthofen

vor 32 Min.

Unbekannter zerkratzt in Gersthofen ein Auto rundum

Rundum zerkratzt worden ist ein Auto in der Millöckerstraße in Gersthofen.

Artikel anhören Shape

Mit einem spitzen Gegenstand wird in Gersthofen ein Auto so stark zerkratzt, dass es einen Schaden in Höhe von 4000 Euro gibt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Rundum zerkratzt worden ist ein Auto in der Millöckerstraße in Gersthofen. Der Wagen stand dort von Samstag bis Mittwoch. Der bislang unbekannte Täter beschädigte das Auto mit einem spitzen Gegenstand so erheblich, dass laut Polizei ein Schaden von rund 4000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

Themen folgen