Unbekannter zerkratzt in Gersthofen einen BMW

Eine Frau parkt in Gersthofen ihren BMW an der Augsburger Straße. Als sie zurückkommt, ist der Kotflügel auf einer Länge von einem halben Meter zerkratzt.

Einen BMW hat ein Unbekannter am Montag in Gersthofen zerkratzt. Der Wagen der 35-jährigen Frau stand zwischen 18 und 20.30 Uhr an der Augsburger Straße zwischen den Hausnummern 10 bis 20.

In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter mit einem spitzen Gegenstand den rechten Kotflügel auf einer Länge von etwa einem halben Meter. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)