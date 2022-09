Gersthofen

11:06 Uhr

Unbekannter zerkratzt in Gersthofen einen schwarzen Opel

Ein schwarzer Opel ist irgendwann zwischen Samstagabend und Montagfrüh von einem Unbekannten in Gersthofen zerkratzt worden. Die Halterin hatte den Wagen in der Lortzingstraße geparkt. Der Täter zerkratzte laut Polizei die linke Fahrzeugseite durchgehend. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

