Gersthofen

vor 16 Min.

Unbekannter zerkratzt Windschutzscheibe in Gersthofen

Das Auto eine Frau ist am in Gersthofen von Unbekannten beschädigt worden.

Eine Frau parkt ihren Wagen am Wochenende in Gersthofen in der Henleinstraße. Als sie wieder losfahren will, ist die Windschutzscheibe zerkratzt.

Das Auto einer Frau ist in Gersthofen von Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen stand von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag in der Henleinstraße. In diesem Zeitraum hat der Täter laut Polizei die Windschutzscheibe am Auto der Frau zerkratzt. Dadurch verursachte er einen Schaden von rund 500 Euro. (thia)

Themen folgen