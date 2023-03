Gersthofen

vor 19 Min.

Unbekannter zersticht in Gersthofen alle Reifen am Kleintransporter

Artikel anhören Shape

Ein Kleintransporter steht in Gersthofen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Augsburger Straße. Am nächsten Morgen sind alle vier Reifen zerstochen.

Erneut hat ein Reifenstecher in Gersthofen sein Unwesen getrieben. Dabei wurde ein Kleintransporter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Der Lieferwagen stand laut Polizei an der Augsburger Straße auf Höhe der 20-er Hausnummer. Als der Halter am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug kam, waren alle vier Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. (thia)

Themen folgen