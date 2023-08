Unbekannter zersticht Reifen in Gersthofen

Ein Unbekannter zersticht zwei Reifen an einem in Gersthofen geparkten Auto. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei Reifen eines in Gersthofen abgestellten Autos sind von einem Unbekannten zerstochen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach soll der Unbekannte sich vermutlich in der Zeit zwischen dem vergangenen Montag und Samstag an den Reifen zu schaffen gemacht haben. Beschädigt wurden die beiden rechten Reifen eines in der Flurstraße abgestellten Fahrzeugs. Die Gersthofer Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300 Euro und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)