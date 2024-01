Unbekannter zersticht Reifen in Gersthofen

Die Reifen eines in Gersthofen geparkten Autos sind am Dienstag von einem Unbekannten zerstochen worden. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter die Reifen eines Autos in Gersthofen zerstochen. Der Wagen stand am Dienstag zwischen 12 Uhr und 22 Uhr an der Brahmsstraße. Beschädigt wurden die beiden Reifen auf der rechten Seite des Autos. Die Polizei aus Gersthofen sucht nun nach Hinweisen auf den Vorfall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)