Unbekannter zerstört in Gersthofen Scheiben von Bagger

Polizei in Gersthofen sucht Zeugen des Vorfalls in der Peter-Dörfler-Straße.

Einen hohen Sachschaden hat ein Unbekannter in Gersthofen angerichtet. Ein Raupenbagger stand zwischen Freitag und Montag auf einer Baustelle an der Peter-Dörfler-Straße. In diesem Zeitraum zerschlug der Täter beide Frontscheiben. Der Schaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810. (AZ)