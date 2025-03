Unbekannter zündet Mülltonne in Gersthofen an

Nachdem eine Mülltonne in Gersthofen in Brand geriet, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Feuerwehr musste gegen 21.40 Uhr zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Mendelssohnstraße ausrücken, weil dort eine Mülltonne brannte. Zwar hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch war die Mülltonne nicht mehr zu retten, berichtet die Polizei. Sie sucht nun unter der Telefonnummer 0821/323-1810 nach Zeugen des Vorfalls. (kinp)

