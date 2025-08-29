TSV Gersthofen landet einen Befreiungsschlag

Zwei Serien sind in den Freitagabendspielen der Fußball-Bezirksliga Nord zu Ende gegangen. Der TSV Gersthofen konnte nach vier sieglosen Spielen gegen den BC Rinnenthal mit einem 2:0-Erfolg einen Befreiungsschlag landen, der FC Horgau musste nach vier Spielen ohne Niederlage beim SV Wörnitzstein-Berg mit 1:3 die Segel streichen.

Fabian Bühler sorgt sofort für Alarm

TSV Gersthofen - BC Rinnenthal 2:0 (0:0). Es war ein Befreiungsschlag, der die endgültige Entscheidung in diesem hart umkämpften Spiel einleitete. Kerem Bakar gewann nach dem einfach nach vorne gedroschenen Ball von Adnan Muminovic den Zweikampf gegen den weit aus seinem Tor geeilten Rinnenthaler Keeper Hannes Helfer und legte quer für Jermaine Meilinger, der das Spielgerät zum 2:0 ins leere Tor schob. Geschehen in der sechsten von insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit, in der die Gäste dem Ausgleich näher waren, als Gersthofen dem zweiten Treffer. „Ein hochverdienter Sieg. Wichtig auch für die Psyche“, konstatierte Co-Trainer Roland Pankratz. Beim TSV Stand erstmals in dieser Saison Fabian Bühler in der Startelf. Und der Top-Torjäger der vergangenen Saison sorgte gleich für Alarm. Erst zielte er vorbei (2.), dann scheiterte an Torhüter Helfer und im Nachschuss an der Querlatte (5.). Dann war das Feuerwerk aber auch schon vorbei. Viel zu umständlich und unpräzise agierte die Heimelf. Die seit vier Spielen ungeschlagenen Rinnenthaler hatten zur Pause längst den Braten gerochen, dass hier etwas zu holen sein könnte. Aus dem Nichts fiel dann der Führungstreffer: Fabian Bühler traf erst den durch die Luft segelnden Lukas Genitheim, bei der anschließenden scharfen Hereingabe wurde er dann selbst getroffen. „Ich hab meinen Kopf hingehalten und den Ball voll ins Gesicht bekommen“, schilderte der Torschütze nach dem Schlusspfiff, wie der Ball irgendwie im Tor gelandet war (57.). Rinnenthal hatte durch eine Kopfball von Elias Bradl eine gute Ausgleichschance (61.) und monierte in der 76. Minute nach einer Attacke von Muminovic an Ben Eckert einen Strafstoß. „Ein absolut verdienter Sieg. Mit der ersten Halbzeit war ich spielerisch zufrieden, da müssen wir eigentlich 2:0 führen. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht“, bilanzierte Trainer Ajet Abazi, „aber dafür haben wir Charakter gezeigt und sind in die Zweikämpfe rein, da wo es weht tut.“ (olI)

Scorerpunkt für den Horgauer Torhüter

SV Wörnitzstein - FC Horgau 3:1 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit brachte Tino Zausinger die Hausherren in Führung (51.). Philip Meitinger gelang nach einem weiten Ball von Torhüter Felix Häberl der Ausgleich (59.). Postwendend traf Pascal Hirsch zum 2:1 (63.). In der Nachspielzeit sorgte Dominik Marks für die endgültige Entscheidung. Damit war die Serie von zuletzt zehn Punkten aus den letzten vier Spielen beendet. (AZ)