Unfall an der Auffahrt zur A8

Ein 22-jähriger Autofahrer bog am Donnerstag gegen 15 Uhr von der Ortsverbindungsstraße Augsburg-Hirblingen nach links ab, um in die Auffahrt zur A8 in Richtung Stuttgart zu gelangen. Dabei übersah er eine 55-jährige Autofahrerin, die ihm in Richtung Neusäß entgegenkam. Beim Zusammenstoß blieben laut Polizei beide Menschen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (diba)