Unfall auf B2: 42-Jähriger landet in Leitplanke und muss ins Krankenhaus

Eine 42-Jähriger musste nach einem Unfall auf der B2 bei Gersthofen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Donnerstag wollte ein Lkw-Fahrer gegen 14.55 Uhr an der Anschlussstelle Stettenhofen in Richtung Süden von der B2 abfahren. Als er bemerkte, dass er falsch war, zog er seinen Lkw laut Polizei unvermittelt wieder auf die rechte Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wechselte ein Autofahrer plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur.

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer auf der linken Fahrspur wich nun ebenfalls aus und krachte in die Leitplanke. Nachdem er eine 360-Grad Drehung vollzogen hatte, blieb sein Auto stehen. Mit multiplen Prellungen wurde der 42-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro. Die Polizei Gersthofen erbittet unter Telefon 0821/323-1810 Hinweise, da sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Pkw-Lenker weiterfuhren. (sry)