Unfall bei Gersthofen: Mutter mit zwei Kindern verletzt

Eine 34-Jährige übersieht beim Abbiegen auf die A8 bei Gersthofen ein entgegenkommendes Auto. Beim Zusammenstoß werden vier Menschen verletzt.

Schwer beschädigt worden sind zwei Autos bei einem Unfall am Donnerstag auf der Ortsverbindungsstraße von Augsburg nach Hirblingen. Der Fahrer und zwei Kinder wurden dabei leicht verletzt.

Unfall bei Gersthofen: 20.000 Euro Schaden

Eine 34-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei gegen 16.55 Uhr nach links in die Auffahrt zur A8 in Richtung München abbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 21-Jährigen, der auf der Gegenspur in Richtung Neusäß unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der junge Mann, die 34-Jährige und ihre beiden vier und elf Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro. (thia)