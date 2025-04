Unfall in Kreisverkehr in Gersthofen

In einem Kreisverkehr in Gersthofen ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 77-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto auf der Augsburger Straße in Richtung Süden. Als er in den Kreisverkehr in der Schubertstraße einbog, übersah er laut Polizei das Fahrzeug eines 26-Jährigen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. (kinp)

