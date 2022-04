Unfall mit Linienbus in Gersthofen: Insassin leicht verletzt

Ein Busfahrer muss am Freitagabend in der Stadtmitte von Gersthofen verkehrsbedingt plötzlich bremsen. Das hatte Folgen für eine Gersthoferin.

In Gersthofen wurde am Karfreitagabend eine Frau in einem Linienbus leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, musste der Fahrer des Linienbusses der Verkehrsbetriebe Gersthofen in der Stadtmitte gegen 21.40 Uhr abrupt bremsen. Der Grund: Ein Fahrradfahrer querte die Straße vor dem Bus und der Fahrer musste daher unvermittelt auf die Bremse treten.

Gersthofen: Frau in Bus leicht verletzt

Wegen des Rucks stürzte eine 72-jährige Insassin von ihrer Sitzbank und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die Gersthoferin wurde vorsorglich in die Uniklinik Augsburg gebracht und dort ärztlich versorgt. Am Fahrzeug selbst ist kein Schaden entstanden. (kar)

