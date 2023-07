Unfallflucht im Eschenweg in Gersthofen

Im Eschenweg in Gersthofen wird ein geparktes Auto angefahren und beschädigt. Der Verursacher wird nun von der Polizei gesucht.

Ein geparktes Auto ist am Samstag im Eschenweg in Gersthofen von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Wagen zwischen 12 und 17.30 Uhr an der linken Fahrzeugseite touchiert.

Der Verursacher hat sich laut Polizei trotz des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Inspektion in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)