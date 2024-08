Neues aus der Gastronomie: Steakhouse hat geschlossen

Mit viel Hoffnung hatte Wirtin Rebecca Schwarzenberger im Mai 2023 das „Universo Steakhouse by Jobecca“ in der Bahnhofstraße in Gersthofen eröffnet, doch ein gutes Jahr später hat sie die Pforten des Restaurants im Erdgeschoss des Arthotels ANA für immer geschlossen. Es habe mehrere Gründe für diese Entscheidung gegeben, sagt die Pächterin des Lokals im Stadtzentrum auf Nachfrage.

Regine Kahl