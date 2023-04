Gersthofen

12:54 Uhr

Unpünktliche Post: Beschwerderekord in Gersthofen

Im Gewerbegebiet gibt es ein riesiges Paket- und Briefzentrum, doch vor Ort klappte es mit der Postzustellung offenbar nicht so richtig: Die Stadt Gersthofen war im Jahr 2022 mit am stärksten von den Mängeln der Postzustellung betroffen – und zwar deutschlandweit. Das geht aus der Antwort der Bundesnetzagentur auf Nachfragen des zuständigen Wahlkreisabgeordneten Hansjörg Durz ( CSU) hervor. Nach Information der Behörde sind die Mängel vor allem im August aufgetreten und mittlerweile abgestellt. In ganz Deutschland hat die Behörde demnach 86-mal im Jahr 2022 mit einer sogenannten Anlassprüfung auf Mängel in der Postzustellung reagiert. Diese werden durchgeführt, wenn es Anlass zu der Vermutung gibt, dass die gesetzlichen Mindestvorgaben nicht eingehalten werden. Post war in Gersthofen vor allem im August unpünktlich Im Postleitzahlbereich 86368 wurden vor allem im August 2022 so viele Beschwerden von Bürgern registriert, dass die Bundesnetzagentur im September eine Anlassprüfung für Gersthofen in Gang brachte. "Das zeigt, dass das Melden von Postmängeln bei den Behörden unverzichtbar ist, um Versäumnissen der Unternehmen zu begegnen", lobt Durz die Bereitschaft der Gersthofer, die Mängel bei der Bundesnetzagentur zu melden. Schlechte Postzustellung: Das kritisiert der Abgeordnete Durz Wenn eine Anlassprüfung angestoßen ist, muss die Deutsche Post zur Zustellsituation Stellung nehmen und darlegen, wie sie die Mängel abstellen will. Im Falle von Gersthofen hat das Unternehmen die Probleme eingeräumt und zusätzliches Personal rekrutiert und eingesetzt. Daraufhin haben sich die Beschwerdezahlen in Gersthofen normalisiert, so die Bundesnetzagentur. Eine Konsequenz für die Minderleistung erwartet die Deutsche Post nicht. "Im Postrecht fehlen bisher Sanktionsmöglichkeiten. Deshalb muss es dringend überarbeitet werden", so Durz. Hier müsse die Bundesregierung mehr Tempo machen. Insbesondere im vergangenen Jahr wäre ein schärferes Schwert wünschenswert gewesen. Denn statt 15.000 Beschwerden im Vorjahr erreichten die Behörde 2022 mehr als 43.000 Mängelmeldungen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Für Gersthofer kostet das Deutschlandticket nur 30 Euro

