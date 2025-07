Für sie ist das Ehrenamt Teil ihres Wesens

Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement hat die Stadt Gersthofen nun Andrea Amador (BRK Bereitschaft Gersthofen) und Günter Maurer (TC Rot-Weiß Gersthofen) mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe durch Zweiten Bürgermeister Reinhold Dempf fand im Rahmen der Sommerfeste im Rot-Kreuz-Haus beziehungsweise im Tennisverein statt.

Mehr als 25 Jahre für das Rote Kreuz aktiv

Ausgezeichnet wurde Andrea Amador, die sich seit über 25 Jahren für das BRK engagiert und seit mehr als zwei Jahrzehnten eine tragende Säule in der BRK Bereitschaft Gersthofen war. 2000 eingetreten, wurde sie bereits ein Jahr später zur stellvertretenden Bereitschaftsleiterin ernannt und übernahm 2004 das Amt der Bereitschaftsleiterin, das sie bis 2025 ausübte. Sie absolvierte viele Weiterbildungsmaßnahmen und engagiert sich aktuell unter anderem als Kreisfachdienstleitung PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung) sowie als Vorsitzende Wohlfahrt und Soziales im Kreisverband Augsburg-Land.

Icon vergrößern Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf überreicht Andrea Amador (BRK Bereitschaft) die Bürgermedaille in Silber der Stadt Gersthofen. Foto: Ines Dollinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf überreicht Andrea Amador (BRK Bereitschaft) die Bürgermedaille in Silber der Stadt Gersthofen. Foto: Ines Dollinger

In seiner Laudatio betonte Dempf, der Dank an Amador umfasse „ihre unermüdliche Energie, beeindruckende Fachkompetenz und ihr großes Herz für andere Menschen.“ Amador werde im gesamten Landkreis Augsburg geschätzt. „Verlässlichkeit, Engagement und ausgeprägter Sinn für Teamarbeit zeichnen sie aus. Wer sie kennt, weiß: Sie denkt nicht in Stunden oder Aufwand. Sie denkt in Hilfe, in Gemeinschaft und in Verantwortung. Für sie ist das Ehrenamt nie nur ein Zusatz im Leben – es ist ein Teil ihres Wesens“, unterstrich Dempf.

Der Tennisverein steht im Mittelpunkt

Günter Maurer legte am 30. April 2025 im Alter von 80 Jahren das Amt des Präsidenten des TC Rot-Weiß Gersthofen nieder. Über 40 Jahre war er Mitglied im Verein. Von 2007 bis 2015 war er als zweiter Vorsitzender und ab 2015 als Vereinschef an der Spitze des Klubs. In seine Amtszeit fiel nicht nur eine Öffnung des Vereins hin zum Breitensport, sondern auch die Sanierung der Tennishalle sowie die Errichtung einer PV-Anlage mit 46-Kilowatt-Speicher. Ein Weg, geprägt von unermüdlichem Einsatz, von Standhaftigkeit in schwierigen Zeiten und von einer tiefen Überzeugung: „Der Verein steht im Mittelpunkt.“

Dempf hob in seiner Ansprache hervor: „Günter Maurer hat nicht nur Verantwortung übernommen, sondern auch den Dialog gepflegt und Brücken gebaut – im Verein, wie auch nach außen: zur Stadt, zu anderen Vereinen, zur Gemeinschaft.“ Weiter sagte der Zweite Bürgermeister: „Danke für die Zeit und die Kraft, die Günter Maurer für den Verein eingesetzt hat.“ (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!