Viel Spaß mit Lügengeschichten und fliegenden Sepplhüten

Wenn Feuerwehrleute gegen Faschingsnarren, Schuhplattler und "Fliegende Rammler" antreten, ist in Gersthofen Vereinsolympiade.

Richtig oder falsch? Das war die Frage, mit der sich die Kandidaten bei der Vereinsolympiade bei der Gersthofer Kirchweih auseinandersetzen mussten. Dabei mussten sie den Lügengeschichten von Moderator Arne Zießow entweder die rote oder die grüne Karte zeigen. Der Vereinsvorständevorsitzende musste kurzfristig allein agieren, da sich 2. Bürgermeister Reinhold Dempf derzeit in Quarantäne befindet. Damit ist er nicht das einzige Corona-Opfer. Auch die Band Mensch Mayr musste am Montag krankheitsbedingt passen und ihren Auftritt in der Gersthofer Alm absagen. Den Oldie-Abend übernahm kurzfristig DJ Franky, der auch am Freitag bei der Après-Ski-Party einheizen wird. "Man muss in diesen Zeiten flexibel sein", so Dagmar Walter von der Stadtverwaltung.

Im Gegensatz zu früheren Jahren waren diesmal nur vier Mannschaften am Start. "Die Vorbereitungszeit war ziemlich kurz", bedauerte Günther Maurer, der Vorsitzende des TC Rot-Weiß Gersthofen, sodass die Tenniscracks so kurzfristig diesmal kein Team stellen konnten. Mit dabei war der Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen, der auch einige Tänze und Plattler zum Besten gab, die "Spritzis" von der Feuerwehr, die "Space Racer" (Lechana) und die "Fliegenden Rammler", eine Kombination aus dem Drohnenteam des Roten Kreuzes und dem Kleintierzuchtverein.

Die Feuerwehr gewinnt die Vereinsolympiade in Gersthofen

Die Almhütte war gut gefüllt, weil unmittelbar vorher die Versammlung der Vereinsvorstände der über 100 Gersthofer Vereine im Sitzungssaal des Rathauses stattgefunden hatte. Das Publikum hatte dann seinen Spaß, als die Akteure der Vereinsolympiade durch die Gersthofer Alm rasten, um vom Balkon des ersten Stocks aus ein Körbchen herunterzulassen, das dann mit Süßigkeiten zu befüllen war. Viel Gelächter gab es auch, als versucht wurde, einen Sepplhut an die Garderobe in Form eines Hirschgeweihs zu werfen. Die Lügengeschichten waren aufgrund der Akustik in der schummrigen Arena allerdings kaum zu verstehen. Gut zu hören waren indes die heißen Rhythmen von OffBeat, einer Gruppe des Jugendorchesters Gersthofen. Den musikalischen Ausklang übernahmen schließlich Robert Kraus und Max Ammer mit klassischer Bierzeltmusik zum Mitsingen und Mitklatschen.

Ach ja: Gewonnen hat übrigens die Feuerwehr vor den "Fliegenden Rammlern", der Lechana und dem Trachtenverein. Aber die hatten auf jeden Fall die schönsten "Trikots" in Form von Dirndl und Lederhosen.