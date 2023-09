Viel Zirkus außerhalb der Manege: Gegenseitige Vorwürfe in Gersthofen

Plus Markus Kaiser vom Circus Barnum erhebt schwere Vorwürfe gegen das Ordnungsamt der Stadt. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle widerspricht.

Fußgänger und Radfahrer dürften sich in den vergangenen Tagen über den Schrankenzaun am nordwestlichen Ortsrand von Gersthofen gewundert haben. Seit Mittwoch versperrt er den Fahrradweg, der von der Freiwilligen Feuerwehr Richtung Bundesstraße führt. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Stadt Gersthofen und dem Circus Barnum, der seit knapp zwei Wochen auf dem angrenzenden Feld seine Zelte aufgeschlagen hat.

Die Stadt habe mit dem Zirkus vereinbart, dass weder dessen Mitarbeitende noch Besucher den Radweg mit Fahrzeugen befahren dürfen, um Radfahrer und Fußgänger nicht zu gefährden. Das teilt Bürgermeister Michael Wörle schriftlich mit. Leider habe sich der Zirkus nicht konsequent daran gehalten. In Absprache mit dem Landratsamt seien deshalb Zäune aufgestellt worden.