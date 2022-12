Viele Gersthofer Senioren machen beim Adventssingen mit

Zwei Jahre gab's keine größeren Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in Gersthofen. Das wurde an zwei Tagen nachgeholt. Dabei gab's auch eine Premiere.

Erstmals lud der Gersthofer Seniorenbeirat zu einem gemeinsamen Adventssingen in die Begegnungsstätte du & hier ein. Der Vorsitzende Lukas Kiermeyr nahm sich persönlich der Steirischen Harmonika an, und Manfred Förg saß an den Tasten. Sie sorgten für fröhliche Klänge und animierten die Zuhörenden zum Mitsingen in adventlicher Stimmung. Lukas Kiermeyr sagte im Anschluss: "Nach der langen Zwangspause haben sich viele danach gesehnt, endlich wieder Zeit miteinander verbringen zu können. Das gemeinsame Singen ist dabei für viele einfach unbeschreiblich wichtig."

Lukas Kiermeyr, der Vorsitzende des Seniorenbeirats, spielte persönlich auf und animierte zum Mitsingen in adventlicher Stimmung. Foto: Kai Schwarz/stadt Gersthofen

Eine weitere Veranstaltung für die ältere Generation gab's am folgenden Tag. Da begrüßte Bürgermeister Michael Wörle weit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Jahresabschluss des Gersthofer Seniorenprogramms im Hotel Asgard. Hier fand die vorweihnachtliche Feier statt. Das von Christine von Bötticher liebevoll erdachte Programm fand großen Anklang bei den Anwesenden.

Bläserquartett spielt für Zuhörende in Gersthofen

Zur Eröffnung spielte ein Bläserquartett bestehend aus Florian Behr, Leonardo Dianori, Matthias Huttner und dem bekannten Gersthofer Musiker Robert Kraus Klassiker wie "Alle Jahre wieder" und "Leise rieselt der Schnee". Beim Theaterstück "Hintergrubers Blautanne" galt es, den vermeintlichen Diebstahl einer wunderschön gewachsenen, aber leider auch unerlaubt abgesägten Blautanne aufzuklären und vor allem sicherzustellen, dass am Heiligabend auch tatsächlich ein Baum im Wohnzimmer steht! Weitere musikalische Elemente vom Teens-Chor der Musikschule Gersthofen und ein Auftritt des Nikolaus Arne Zießow vom Gersthofer Stadtrat rundeten das Programm gekonnt ab.

Das neue Seniorenprogramm erscheint voraussichtlich im April/Mai 2023 und geht allen Bürgerinnen und Bürgern über 65 Jahren automatisch zu. Das neue Veranstaltungsprogramm des Seniorenbeirats liegt jetzt schon im Bürgerservicezentrum des Rathauses aus und kann auf gersthofen.de/seniorenbeirat heruntergeladen werden. (AZ)

