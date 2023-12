Vielseitig aktiv: Musiker Andreas Landau erhält Gersthofer Verdienstmedaille

Er engagiert sich seit Jahrzehnten in Vereinen und Organisationen und für die Musik. Nun wurde Andreas Landau dafür mit der Gersthofer Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Im Rahmen des Benefizkonzerts des Jugendorchesters Gersthofen (JUGGE) in der Stadthalle wurde Andreas Landau von Bürgermeister Michael Wörle mit der Verdienstmedaille der Stadt Gersthofen ausgezeichnet. Grund für diese Ehrung war Landaus langjähriges, ehrenamtliches Engagement.

Andreas Landau war seit frühester Jugend engagiert in der Jugendarbeit in Gersthofen. Aktiv in der DJO (Deutsche Jugend in Europa), fand er unter anderem in der Adalbert-Stifter-Siedlung ein ausfüllendes Betätigungsfeld für sich. Er war Vorsitzender des Ortsverbandes und organisierte den Umbau des Gruppenheims sowie Maibaumfeiern in der Siedlung und wurde Vorsitzender der DJO im Bezirk Schwaben. Über 20 Jahre hatte Andreas Landau das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden Bayerns inne. In dieser Zeit organisierte er Zeltlager mit über 100 Kindern und Jugendlichen, Seminare zur Aus- und Fortbildung von Jugendleitern, Feiern und Feste zu verschiedensten Anlässen.

Jugendarbeit und Musik in Gersthofen bis heute vernetzt

Parallel zu seinem Ehrenamt bei der DJO pflegte Andreas Landau sein musikalisches Hobby und vernetzte zwei Bereiche: Die Jugendarbeit und die Musik. Seine musikalische Laufbahn begann er 1977 bei den „Schwäbischen Bläserbuben“ – dem heutigen JUGGE Gersthofen. Im Jahr 1990 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der „Gersthofer Blasharmoniker“, denen er auch 28 Jahre lang im Vorstandsteam mit leidenschaftlichem Engagement und Sachverstand zur Verfügung stand.

Im Jahre 2016 übernahm er den Posten des ersten Vorsitzenden des JUGGE und hatte damit in den Jahren von 2016 bis 2018 gleich drei hauptverantwortliche Ehrenamtsposten inne: Stellvertretender Landesvorsitzender DJO, erster Vorstand bei den Blasharmonikern und erster Vorstand des JUGGE. Neben Konzertreisen der Gersthofer Blasharmonika organisierte Andreas Landau auch viele Reisen für das JUGGE. Unter anderem ging es nach Israel (2015/16), Brasilien (2016), Kenia (2019), Israel (2022) und 2023 erneut nach Brasilien.

Geachteter Sprecher der Gersthofer Musikvereine

Seit der Gründung der Interessengemeinschaft der Gersthofer Orchester (IG) im Jahr 2010, denen das JUGGE, die Schwäbischen Musikanten, die Stadtkapelle Gersthofen und die Gersthofer Blasharmoniker angehören, ist Andreas Landau als deren Sprecher engagiert. Und war auch sehr stark an den Vorbereitungsgesprächen für das Haus der Musik beteiligt. Dieses ist das zentrale Domizil der vier Musikvereine und ihrer verschiedenen Ensembles und befindet sich unmittelbar bei der Anna-Pröll-Mittelschule.

Lesen Sie dazu auch

Dies sind nur einige Stationen und Ämter die Andreas Landaus Weg auszeichnen und sein ehrenamtliches Engagement unterstreichen. Aus den genannten und vielen weiteren Gründen hat die Stadt Gersthofen beschlossen, das langjährige Engagement von Andreas Landau in Gersthofen und darüber hinaus zu würdigen. „Im Namen der Stadt Gersthofen und auch ganz persönlich – möchte ich mich herzlich bei Andreas Landau für sein Engagement in der Jugendarbeit und für die musikalische Entwicklung in unserer Stadt bedanken. Er hat viel auf die Beine gestellt, das nicht nur in Gersthofen – sondern international Anerkennung fand." Er sei ein Gersthofer, der uneigennützig und einfach um der Sache willen, sich für Gersthofen starkgemacht, Netzwerke gebildet und Jugendarbeit und Musik verbunden habe“, so Michael Wörle.