Vier Bienenvölker machen bald Gersthofer Honig

Plus Ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt wird wahr: Auf einen Schlag hat Gersthofen 160.000 neue Mitarbeiterinnen. Und diese sind naturgemäß sehr fleißig.

Aus dem letzten Bürgerhaushalt kam die Idee, Bienenstöcke auf städtischen Flächen aufzustellen. Jetzt wurden die ersten zwei Bienenvölker auf dem Gersthofer Friedhof aufgestellt. Zwei weitere Völker werden auf der Streuobstwiese in der Nähe des Ballonstartplatzes stehen. Und das hat Folgen: Schon im kommenden Jahr soll es eigenen Gersthofer Honig geben.